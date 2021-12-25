طالبان تحظر سائقي السيارات من تشغيل الموسيقى ونقل النساء بدون حجاب

كانت طالبان قد قامت في وقت سابق بحظر تسريحات الشعر الأنيقة، وحلق اللحى في إقليم هلمند جنوبي البلاد

ذكرت قناة "كابل" التلفزيونية اليوم السبت، أن وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدمت توصية خطية للسائقين بعدم تشغيل الموسيقى وعدم نقل النساء غير المحجبات في السيارات، حسب موقع RT عربي.

وكانت طالبان في وقت سابق حظرت حركة "طالبان" بث الموسيقى وظهور المذيعات على محطات التلفزيون، كما قامت سابقا بحظر تسريحات الشعر الأنيقة، وحلق اللحى في إقليم هلمند جنوبي البلاد، حسب وكالة سبوتنيك الروسية.

يذكر أن المتحدث الرسمي باسم طالبان، سهيل شاهين، أكد في وقت سابق، أن النساء المحجبات في أفغانستان ستتمكن من الدراسة والعمل، لافتا إلى أن التصريحات الأمريكية بوجوب السماح لغير المحجبات بالدراسة محاولة لتغيير ثقافة البلاد.