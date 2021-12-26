تجميد الأصول الأفغانية في الخارج يدفع المجتمع الأفغاني نحو الفقر

أموال الإحتياطي كانت ستستخدم في الأحوال العادية لصالح تمويل مشاريع بنى تحتية أو تسديد الفواتير الحكومية

انعكس قرار الولايات المتحدة تجميد الاحتياطي الخاص بأفغانستان سلباً على طبقات المجتمع في هذا البلد، وفق شهادات أدلى بها مواطنون أفغان، وفق تقرير أعدته الوكالة الفرنسية ا ف ب. لا سيما أن أموال الإحتياطي كانت ستستخدم في الأحوال العادية لصالح تمويل مشاريع بنى تحتية أو تسديد الفواتير الحكومية، وبالنتيجة فقد خلت المصارف الأفغانية، كما الشركات والمواطنون من العملة الأمريكية.

وجمّدت الولايات المتحدة في أعقاب وصول حركة طالبان إلى الحكم في منتصف آب/أغسطس، حوالى 9,5 مليارات دولار من أصول المصرف المركزي الأفغاني، أي ما يوازي نصف إجمالي الناتج المحلي في البلد لسنة 2020، كطريقة لمنع وصول الأموال إلى أيادي عناصر الحركة.

وحتّى في حال رُفع التجميد جزئيا عن هذه الأموال، قد يطالب بها ضحايا هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة ويأمر القضاء الأميركي بحجزها.

ودرءا لتدهور الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأربعاء قرارا يتيح إيصال المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان لمدة عام واحد، مرفقا بآليات تضمن عدم وصول هذه المعونات إلى أيدي عناصر حركة طالبان.

لكن ليس من المؤكد أن يكون ذلك كافيا لاحتواء الأزمة الإنسانية التي تتكشّف فصولها ويبقى الأمر في نهاية المطاف رهن "مدى حيوية النظام المصرفي"، على حدّ قول هانا لوشنيكافا شورش عالمة الاقتصاد المتخصصة في منطقة آسيا المحيط الهادئ لدى "آي اتش اس ماركيت".

وباتت مصارف أفغانية كثيرة "على وشك الانهيار" ولا شكّ في أن المؤسسات الأجنبية ستنفر من فكرة التعرّض لعقوبات بالرغم من اعتماد القرار، وفق الخبيرة.