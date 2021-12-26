حكومة "طالبان" تمنع النساء من السفر لمسافات طويلة بمفردهن

قال الناطق الرسمي للوزارة، يجب ألا يتم عرض نقل النساء اللواتي ينوين السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم

أعلنت وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحركة طالبان، اليوم الأحد، أنه لن يُسمح للنساء الراغبات بالسفر لمسافات طويلة الصعود على متن وسائل النقل إلا إذا كن برفقة أحد أقربائهن الذكور، كما حضت الإرشادات الجديدة جميع أصحاب المركبات على نقل النساء اللاتي يرتدين الحجاب فحسب.

وقال الناطق باسم الوزارة، صادق عاكف مهاجر، "يجب ألا يتم عرض نقل النساء اللواتي ينوين السفر إلى مسافات تبلغ أكثر من 72 كلم إلا إذا كن بصحبة أحد أفراد عائلتهن المقرّبين". مضيفا أن ارتداء الحجاب سيكون شرطا للنساء اللواتي يسعين للصعود على متن وسائل النقل، كما أمرت توجيهات الوزارة الناس بالتوقف عن تشغيل الموسيقى في مركباتهم.

ولم توضح طالبان قصدها عندما تشير إلى الحجاب، إذ أن تفسيرها له قد يتراوح من غطاء الرأس إلى غطاء الوجه أو الغطاء الكامل من الرأس إلى أخمص القدمين، علما أن أغلبية النساء الأفغانيات يرتدين غطاء الرأس.

وكانت الوزارة قد طلبت قبل أسابيع قليلة، من القنوات التلفزيونية الأفغانية التوقف عن عرض الأفلام الدرامية والمسلسلات التي تمثّل فيها نساء،

كما دعت الصحافيات اللواتي يعملن على التلفزيونات إلى ارتداء الحجاب على الشاشة.

يشار إلى أن طالبان، فرضت قيودا عديدة على النساء والفتيات منذ تولت السلطة في آب/اغسطس، رغم تعهّدها بحكم أقل تشددا مقارنة بأول ولاية لها في تسعينات القرن الماضي.

ويذكر أن الحركة فرضت في لايتها الأولى على النساء ارتداء البرقع ولم تسمح لهن بمغادرة منازلهن من دون مرافق ومنعتهن من العمل والتعليم.