الصين تقيل مسؤولاً في شينجيانغ ارتبط اسمه بمحاولات إبادة المسلمين الأويغور

تتهم دراسات غربية السلطات الصينية بقمع الأويغور، استنادًا إلى وثائق صينية رسمية وشهادات ضحايا محتملين

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا" السبت أن تشين تشوانجو البالغ من العمر 66 عاما "لم يعد يشغل منصبه"، دون ذكر الأسباب. وأفادت الوكالة بتعيين بكين مسؤولاً جديدًا في شينجيانغ خلفاً لتشين تشوانجو، المدرج على اللائحة السوداء الأمريكية، في وقت ما زال فيه موضوع الأويغور القاطنين في ذلك الإقليم يشهد تعتيماً يبعث على القلق والتوتر مع دول العالم. إذ تتهم دراسات غربية السلطات الصينية بقمع الأويغور، استنادًا إلى وثائق صينية رسمية وشهادات ضحايا محتملين.

وعين على رأس الإقليم الآن، ما شينغروي، الذي كان يقود حتى تعيينه الأخير، مقاطعة غوانغدونغ (جنوب) وعاصمتها كانتون. وشهد إقليم شينجيانغ الواقع في شمال غرب الصين لفترة طويلة هجمات دامية استهدفت مدنيين خصوصا ونسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين أويغور. وتخضع المنطقة حاليا لمراقبة صارمة.

وتفيد الوكالة الفرنسية أن هذا الإعلان جاء بعد أيام من فرض واشنطن عقوبات جديدة على الشركات الصينية المتهمة بانتهاك الحقوق الأساسية في شينجيانغ. علمًا أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على تشين تشوانجو منذ 2020.

وتدرج تشين تشوانجو صعودا الى المراكز العليا في الحزب الشيوعي حيث بدأ حياته عسكرياً سابقاً ليصبح منذ أغسطس 2016 أعلى مسؤول شيوعي في هذه المنطقة الشاسعة. وبعد وصوله إلى السلطة في الإقليم، ظهرت معلومات تشير إلى وجود "معسكرات اعتقال" في المنطقة وهو ما نفته بكين في البداية.

وفي 2017، أصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، المكون من 25 عضوا يحكم الصين.

وتندد العديد من منظمات حقوق الإنسان باحتجاز السلطات أكثر من مليون شخص في شينجيانغ في مراكز لإعادة التثقيف السياسي، فيما تنفي بكين الأمر جملة وتفصيلاً وتقدم تفسيرًا مختلفًا يتحدث عن مراكز للتدريب المهني تهدف إلى إبعاد "المتدربين" عن التطرف.