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الحوثيون يعلنون استئناف رحلات منظمات الاغاثة والامم المتحدة لمطار صنعاء

i24NEWS - AFP

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يقف المقاتلون اليمنيون المدعومون من التحالف الذي تقوده السعودية على مسافة من خط المواجهة بعد اشتباكات مع الحوثيين على خط جبهة كسارة بالقرب من مأرب ، اليمن
(AP Photo/Nariman El-Mofty)يقف المقاتلون اليمنيون المدعومون من التحالف الذي تقوده السعودية على مسافة من خط المواجهة بعد اشتباكات مع الحوثيين على خط جبهة كسارة بالقرب من مأرب ، اليمن

الحوثيون في اليمن: استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات إلى مطار صنعاء بشكل مؤقت".

أعلن الحوثيون في اليمن الثلاثاء استئناف رحلات منظمات الاغاثة والامم المتحدة إلى مطار العاصمة اليمنية صنعاء "بشكل مؤقت"، بعد اسبوع من توقفه عن العمل اثر ضربات للتحالف بقيادة السعودية.

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وأعلنت هيئة الطيران التابعة لسلطة الحوثيين الذين يسيطرون على صنعاء في بيان نشرته قناة "المسيرة" الناطقة باسمهم "استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات إلى مطار صنعاء بشكل مؤقت".

وأضافت "تم التواصل مع وزارة الخارجية لإبلاغ الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية بأن مطار صنعاء جاهز لاستقبال الرحلات".

ويُعتبر المطار الذي يتحكّم التحالف بأجوائه وبحركة الاقلاع منه والهبوط فيه، ولا يستقبل غير طائرات المساعدات والامم المتحدة منذ 2016، ممّرا رئيسيا للمساعدات إلى البلد الفقير الغارق في نزاع على السلطة منذ أكثر من سبع سنوات والمهدّد بمجاعة كبرى.

وكان المطار توقف عن استقبال الطائرات قبل اسبوع بسبب أضرار تعرّض لها بعد ضربات جوية شنّها التحالف بقيادة السعودية، بحسب الحوثيين، لكن التحالف قال إنّ الحوثيين أغلقوا المطار بشكل مفاجئ قبل يومين من الضربات.