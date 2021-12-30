الاتحاد الأوروبي يدعو الى حظر دولي على شحنات الأسلحة الى بورما

في ضوء تصاعد العنف في ميانمار، فإن المطلوب هو المزيد من الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر على الأسلحة

وجه الاتحاد الأوروبي الخميس دعوة تحاكي دعوة الولايات المتحدة، إلى تشديد العقوبات الأوروبية وفي مقدمتها فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة إلى بورما في أعقاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا، الأسبوع الماضي. ووقعت المجزرة في ولاية كاياه الشرقية عشية عيد الميلاد حيث تدور معارك بين المتمردين المؤيدين للديموقراطية وقوات الجيش الذي يدير البلاد بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة في شباط/فبراير.

وأعرب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن غضبه حيال الأحداث في ميانمار (الاسم الرديف لميانمار) والتي وصفها بالمجزرة، وفق تعبيره، ودعا الى محاسبة المجموعة العسكرية. هذا وأعلنت منظمة سيف ذا تشيلدرن الخيرية الدولية إن اثنين من موظفيها بين ضحايا المجزرة.

وأضاف بوريل في بيان أنه "في ضوء تصاعد العنف في ميانمار، فإن المطلوب هو المزيد من الخطوات الدولية الوقائية، ومنها حظر على الأسلحة"، وسط تأكيده استعداد الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات على المجموعة العسكرية هناك، دون المس بالمساعدات المقدمة للأهالي.

يشار الى أن الدول الغربية تفرض، منذ فترة طويلة، حظرا على بيع الأسلحة للجيش البورمي، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، حتى منذ الفترة السابقة للانقلاب، لا سيما على خلفية استهداف أقلية الروهينغا.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو على حظر شحنات الأسلحة إلى بورما، دون أن يخرج الى حيز التنفيذ لافتقاره الى تصويت مجلس الأمن. وفي الوقت نفسه، يجري تزويد بورما بالسلاح بشكل رئيسي، من قبل الصين وروسيا اللتين تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند.