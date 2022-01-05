كازاخستان: استقالة الحكومة وفرض حالة الطوارئ وسط احتجاجات شعبية هادرة

احتج المتظاهرون ضد الرئيس توكاييف الذي يتولى السلطة منذ 2018 ورددوا هتافات مطالبة برحيله وبإجراء انتخابات

خرج عشرات آلاف المواطنين مساء أمس الثلاثاء الى الشوارع للإحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز والأزمة الحكومية في نور سلطان، عاصمة كازاخستان، بعد عدة أيام من المظاهرات الغاضبة التي هزت أركان الدولة الغنية بالنفط الواقعة في غرب آسيا.

وانزلقت الاحتجاجات وهي الأكبر من نوعها في البلاد منذ حصولها على الاستقلال في عام 1997 باتجاه أعمال شغب في ألماتي، التي تعتبر أكبر مدينة في البلاد لدورها الاقتصادي البارز، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، على ما ذكر موقع واينت نقلا عن وكالات.

ودفع الارتفاع الهائل في أسعار الوقود في بلد تنخفض فيه درجات الحرارة في الشتاء بالناس الى النزول الى الشوارع والانخراط في احتجاجات كبيرة، الأمر الذي جعل الحكومة تنسحب عن قرارها رفع أسعار المحروقات في البلاد.

وطالب المتظاهرون الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف بالتخلي عن نفوذه المفرط على مؤسسات الدولة واحتجوا ضد الرئيس الحالي قاسم جومرت توكاييف، الذي يتولى السلطة منذ 2018 ورددوا هتافات مطالبة برحيله وبإجراء انتخابات.

وتفيد بعض التقارير غير المؤكدة، أن الحكومة حشدت قوة شرطة ضخمة لقمع الاحتجاج، وأن القوات استخدمت في بعض الأحيان الذخيرة الحية لإخلاء المتظاهرين. واعتقل العشرات وأصيب كثيرون بجروح في الاشتباكات بينهم ضباط شرطة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الشبكات الاجتماعية في البلاد، الآلاف يسيرون في شوارع العاصمة نور سلطان وهم يهتفون بغضب. وسرعان ما تحولت المظاهرات الاحتجاجية إلى أعمال شغب ضخمة في أكبر مدينة في ولاية ألماتي، حيث اقتحم شبان سيارات الشرطة بضراوة وأضرموا النيران في العديد منها. كما اقتحم المتظاهرون نقطة تفتيش أقامها الجيش في ألماتي وحاولوا إزالة الدروع العسكرية، الأمر الذي دفع الحكومة الى إعلان حالة الطوارئ في المدينة لمدة أسبوعين.