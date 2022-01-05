حالة طوارئ في كازاخستان: متظاهرون يحرقون القصر الرئاسي

تظاهرات في افغانستان تتحول الى تمرد

تحولت مظاهرة ضد النظام في كازاخستان الليلة (الأربعاء) إلى انتفاضة مسلحة حيث سيطر المتمردون والجنود الذين انشقوا عن الجيش على مطار البلاد والمباني العامة في مدينة ألماتي، أكبر مدينة في البلاد.

وأطاح المتظاهرون في مدينة ألماتي بتمثال الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف واضطرت قوات الشرطة إلى الانسحاب من وسط المدينة للتنظيم. وأعلن الرئيس نزارباييف أنه غادر البلاد لتلقي العلاج في روسيا. واقتحم متظاهرون مسلحون، عصرًا، القصر الرئاسي في ألماتي، وسيطروا على المبنى وأضرموا فيه النيران.

استجاب رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، الليلة للاحتجاج المستمر في البلاد حيث تظاهر الآلاف في جميع أنحاء البلاد ضد غلاء المعيشة والمأزق السياسي. وقال توكاييف إنه سيتصرف "بأقصى درجات الصرامة" ضد المتظاهرين وحذر من أنه لن يتراجع عن منصبه.