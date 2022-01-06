السلطات تعلن عن مقتل 12 عنصرا من رجال الشرطة واصابة اكثر من 1000 من المشاركين باعمال الشغب

اعلنت السلطات المحلية في كازاخستان مقتل 12 من عناصر قوات الامن واصابة 353 آخرين في أعمال الشغب والتظاهرات التي تهز كازاخستان منذ أيام، بينما افيد في وقت سابق عن مقتل العشرات من المتظاهرين بيد الشرطة وهم يحاولون اقتحام المباني الحكومية واصابة اكثر من الف شخص، من جانبها اعلنت روسيا عن وصول اول كتيبة من قوات حفظ السلام الى كازاخستان.

وافادت وكالات الانباء ان العشرات من المتظاهرين قتلوا بيد الشرطة ليلة الاربعاء الخميس حين حاولوا الاستيلاء على مبان ادارية في كازخستان،ونقلت وكالات ألأنباء انترفاكس-كازاخستان وتاس ونوفوستي عن المتحدث باسم قوة الشرطة سالتانات أزيربك قوله إن "القوى المتطرفة حاولت الليلة الماضية اقتحام مبان إدارية وقسم شرطة مدينة ألماتي بالإضافة إلى الإدارات المحلية ومراكز الشرطة". وأضاف "تم القضاء على عشرات المهاجمين ويجري التعرف على هوياتهم".

كما أعلنت وزارة الصحة الكازاخستانية الخميس عبر التلفزيون الرسمي إن أكثر من ألف شخص جرحوا في الاحتجاجات وأعمال الشغب التي تهز كازاخستان منذ أيام.وصرح نائب وزير الصحة آجر غينات لقناة "خبر 24" أن "أكثر من ألف شخص أصيبوا بجروح نتيجة أعمال الشغب في مناطق مختلفة من كازاخستان، تم إدخال 400 منهم إلى المستشفى و62 شخصا في العناية المركزة"

روسيا تعلن وصول الكتيبة الاولى من قوات حفظ السلام

من جانب آخر أعلنت روسيا وحلفاؤها اليوم الخميس عن ارسال الكتيبة الاولى من قوات حفظ السلام الى كازاخستان، وكانت امس اعلنت عن نيتها ارسال قوة من منظمة معاهدة الامن الجماعي التي تضم بيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازخستان وروسيا.

واعلنت روسيا في بيان انه "تم ارسال القوة لفترة محدودة من أجل ضمان استقرار الوضع وتطييعه في كازاخستان"ولم يحدد البيان حجم القوات التي سيتم إرسالها لكنه قال إن الوحدة الروسية تضم أفرادا من القوات المحمولة جوا في البلاد، وذكر البيان ان المهام الرئيسية للقوات "ستكون حماية المنشآت الحكومية والعسكرية المهمة ومساعدة قوات حفظ النظام ( على استقرار الوضع)".

وأضاف البيان أنه تم نقل القوات الروسية بطائرات عسكرية إلى كازاخستان، موضحا أن الوحدات المتقدمة "بدأت بالفعل في تنفيذ المهام الموكلة إليها".