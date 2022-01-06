حاخام يكرس نفسه للعمل على تقوية الروابط بين المسلمين واليهود في أذربيجان

عندما يتعلق الأمر باليهود والمسلمين، فإننا لا نتشارك في الإيمان المشترك فحسب، بل نتشارك في مصير مشترك"

يعمل حاخام يهودي على تكريس نفسه وجهده للعمل على تقوية الروابط وتعزيز التعايش بين المسلمين واليهود، خاصة في أذربيجان، التي تضم أكبر جالية يهودية في العالم الإسلامي.

وفي حين أن الجمهورية السوفيتية السابقة تعتبر اليوم نموذج للتسامح تجاه الأديان والأعراق المختلفة، إلا أن الأمر لم يكن دائمًا كذلك بالنسبة لليهود في أذربيجان. وعن ذلك، أوجز الحاخام مارك شير لـ i24NEWS: "في ظل الاتحاد السوفيتي ... كانت جميع الأديان مقهورة ومضطهدة". وأضاف "لكن المجتمع اليوم مزدهر".

ورداً على سؤال قال الحاخام: "تتمتع أذربيجان بتاريخ غني عندما يتعلق الأمر بمجتمعها اليهودي الأصلي"، واصفًا الدولة القوقازية بأنها "نموذج للعالم الإسلامي الأكبر من حيث تبجيله ... وإيلائه الاحترام الأكبر لليهود المحليين".

اعتبارًا من عام 2018، بلغ عدد السكان اليهود في اذربيجان حوالي 8000 من أصل 10000000.

يعتقد الكثير من الناس أن وصول اليهود واستقرارهم في ذلك البلد يعود إلى فترة تدمير الهيكل الثاني. وأوضح شناير، رئيس مؤسسة التفاهم العرقي، أن العديد من اليهود الذين تم نفيهم استقروا في نهاية المطاف في جمهورية أذربيجان.

يشار الى أن اتفاقيات إبراهيم، التي وقعتها إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في أغسطس 2020، دفعت باتجاه تعزيز العلاقات بين اليهود والمسلمين.

ومنذ ذلك الحين ، انضمت البحرين والمغرب إلى اتفاق السلام، وتم التأكيد يوم الاثنين على أن إسرائيل وإندونيسيا تعملان على تطبيع العلاقات.

وأضاف الحاخام لـ i24NEWS: "سواء كانت تلك أذربيجان أو العديد من دول الخليج، فمما لا شك فيه أنه كان هناك جهد واع لجعل الإسلام يرتبط مع التقاليد الإبراهيمية الأخرى أو يتواصل معها".

واختتم بالقول "عندما يتعلق الأمر باليهود والمسلمين، فإننا لا نتشارك في الإيمان المشترك فحسب، بل نتشارك في مصير مشترك".