كازاخستان: اعتقال نحو 3000 شخص في مظاهرات مناهضة للحكومة

بحسب البيان الرسمي قتل 18 شرطيا و 26 معارضًا

تم القبض على أكثر من 3000 شخص الليلة الماضية (الجمعة) في ألماتي، عاصمة كازاخستان، وذلك خلال تظاهرات ضد الحكومة. وبحسب البيان الرسمي قتل 18 شرطيا و 26 معارضًا. كما أفيد أن رئيس كازاخستان توكاييف سيلقي خطابًا للأمة اليوم.

وبسبب التظاهرات الغير سلمية، أعلنت منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تقودها روسيا الخميس إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان تلبية لطلب وجهه إليها رئيس البلد الغارق في احتجاجات شعبية استدعت فرض حالة طوارئ.

بدأت القصة في الأول من يناير الجاري، عندما قررت حكومة عسكر مامين إلغاء الحد الأقصى من أسعار الغاز المسال.

وفي اليوم الثاني، تفجرت الاحتجاجات، وخرج الآلاف في شوارع مدينة جناوزين، مركز صناعة النفط في كازاخستان، ثم امتدت الاشتباكات إلى المدن الأخرى، في البلاد الواقعة في آسيا الوسطى.