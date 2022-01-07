نائب رئيس وزراء طالبان: الأفغان بحاجة لمساعدات إنسانية بدون "تحيّز سياسي"

يواجه العديد من الأفغان صعوبات جمة في تحمل تكاليف التدفئة، فيما تشهد البلاد انقطاعا متكررا للكهرباء

ناشد نائب رئيس الوزراء الأفغاني عبد الغني برادر، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي من أجل "تقديم مساعدات إنسانية عاجلة من دون تحيّز سياسي وأن ينفّذ التزاماته الإنسانية"، مشيرا إلى أنه "في مختلف الأماكن حاليا، لا يملك الناس الغذاء ولا المسكن ولا الملابس الشتوية ولا المال".

وأشار برادر إلى أن حال الطقس فاقمت "الوضع الحساس" أساسا للشعب الأفغاني، مؤكدا أن طالبان على استعداد للمساعدة في توزيع المساعدات الدولية في أنحاء البلاد.

وجمّدت الولايات المتحدة أصولا أفغانية بمليارات الدولارات فيما تعطّل وصول المساعدات بدرجة كبيرة، إضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، والتضخم، منذ سيطرة طالبان على أفغانستان في منتصف آب/أغسطس من العام الماضي.

وحذّرت وكالات إغاثية دولية من أن أكثر من نصف سكان أفغانستان البالغ عددهم 38 مليون نسمة قد يعانون الجوع خلال الشتاء.

وغطت الثلوج معظم مناطق وسط وشمال أفغانستان خلال الأيام الماضية فيما شهدت مناطق في الجنوب فيضانات.

ويواجه العديد من الأفغان صعوبات جمة في تحمل تكاليف التدفئة، فيما تشهد البلاد انقطاعا متكررا للكهرباء.