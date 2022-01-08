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السعودية: الحوثيون حولوا الموانئ اليمنية إلى أهداف مشروعة للهجوم

i24news

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عناصر من الجيش العراقي وقوات الأمن يتجمعون في موقع انفجار بحي الحبيبية بضاحية مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد في 15 نيسان / أبريل 2021.
Sabah ARAR / AFPعناصر من الجيش العراقي وقوات الأمن يتجمعون في موقع انفجار بحي الحبيبية بضاحية مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد في 15 نيسان / أبريل 2021.

السعودية: الحوثيين يستخدمون المواقع المدنية كحصون

أعلن التحالف المحارب في اليمن بقيادة السعودية، اليوم (السبت)، أن استخدام الحوثيين للمواقع المدنية كحصون سيؤدي إلى تحويل مينائي الحديدة والصليف إلى أهداف عسكرية مشروعة. 

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وقال المتحدث باسم التحالف السعودي تركي المالكي، الذي عرض أدلة على عمليات تفخيخ الزوارق وتجربتها لتهديد الملاحة الدولية، خلال المؤتمر الصحافي اليوم السبت: “إن الحوثي استخدم منظومة صواريخ نور الإيرانية لاستهداف السفن”.

 واضاف المالكي: "لا نريد الإضرار بالموانئ، نريد التوصل إلى حل سياسي شامل، لكن بمجرد استخدام المواقع المدنية فإنهم يتخلون عن حصانتهم". وأوضح العميد المالكي أن “السفن التي تعرضت لهجمات قرصنة حوثية كانت بتخطيط من الحرس الثوري الإيراني”.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده السعودية، أن ميليشيا الحوثي أطلقت 100 زورق مفخخ لاستهداف الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أن “الإيرانيين زودوا الحوثيين بأسلحة وصواريخ عبر ميناء الحديدة”.