مصادر صحية: مصرع نحو 164 شخصاً في مظاهرات كازاخستان

ووقع في مدينة ألماتي وحدها التي تصدرت هذه المظاهرات غير المسبوقة 103 من أبنائها.

أعلنت مصادر في وزارة الصحة مقتل 160 شخصًا خلال المظاهرات العنيفة التي اجتاحت كازاخستان في الأسبوع المنصرم، في الوقت الذي تسجل فيه مدينة ألماتي التي تصدرت هذه المظاهرات غير المسبوقة سقوط 103 من الضحايا من أبنائها.

ويفيد موقع سبوتنيك، أن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا الأحد، قالت فيه إنه "حتى الآن، تم اعتقال 5135 شخصًا في جميع أنحاء كازاخستان".

وتوالت في كازاخستان منذ أيام مشاهد لجماهير غاضبة خرجت الى الشوارع، لتندد بغلاء أسعار المعيشة والوقود وتحولت الى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها آلماتي، كبرى مدن البلاد. وأعلن رئيس الدولة قاسم جومارت توكاييف عن إقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في البلاد عامة. وسقط خلال المواجهات التي استخدم خلالها الرصاص الحي عناصر من قوات الأمن فضرً عن إصابة المئات.

وناشد توكاييف دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام الى أفغانستان لمساعدة بلاده على تخطي ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".

وأعلن البرلمان الروسي "الكرملين" في بيان له اليوم السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومرت توكاييف أجريا محادثة هاتفية "طويلة" ناقشا فيها وضع الأزمة في كازاخستان. ووصلت وحدة من القوات الروسية ودول أخرى متحالفة مع موسكو الخميس إلى كازاخستان لدعم السلطات عبر حماية المباني الاستراتيجية ومساندة الشرطة، في خطوة أعلنت واشنطن مخاوفها مما سيترتب على ذلك من أمور في تلميح صريح الى بقاء روسيا في ذلك البلد.