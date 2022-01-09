السلطات السعودية تفرج عن أميرة من العائلة المالكة سجنت لمدة نحو ثلاث سنوات في الرياض

أفرجت السلطات السعودية عن الأميرة بسمة آل سعود من العائلة المالكة والتي سجنت لمدة نحو ثلاث سنوات في الرياض من دون توجيه أي تهمة لها، وفق ما أعلنت منظمة حقوقية في السعودية السبت.

وكانت بسمة آل سعود (57 عاماً)، اتخذت قبل سجنها مواقف منددة بانتهاكات في بلادها، ناشدت، في نيسان/أبريل 2020، الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد، الإفراج عنها لأسباب صحية.

وأعلنت منظمة "القسط" لحقوق الإنسان ومقرها لندن على تويتر "الإفراج عن بسمة آل سعود وابنتها سهود الشريف، المعتقلتين منذ آذار/مارس 2019".

وأضافت المنظمة غير الحكومية "طوال فترة الاعتقال لم توجه أي تهم لبسمة"، مشيرة إلى أنها "حرمت أثناء ذلك من الرعاية الصحية الضرورية لحالة صحية حرجة".

وأوقفت بسمة آل سعود، أصغر أولاد الملك الراحل سعود بن عبد العزيز، قبيل توجهها إلى سويسرا في رحلة للعلاج، بحسب مصدر مقرب من عائلتها. ولم يتم الكشف عن طبيعة المرض الذي تعاني منه.

وتقول عائلتها إنها مؤيدة لإجراء إصلاحات في المملكة، ومنتقدة للانتهاكات.