سفير كازخستان لدى اسرئيل لـ i24news :"وضع البلاد يتجه نحو الاستقرار"

المسؤول الكازخستاني يؤكد ان "المجموعات الارهابية" التي شاركت بالاحتجاجات تلقت تدريبا في الخارج

قال سفير كازخستان لدى اسرائيل ساتيبالدي بورشاكوف في حديث مع i24news "ان الوضع في بلاده "يتجه نحو الاستقرار" وذلك بعد الاحداث التي اسفرت عن مقتل أكثر من 160 شخصا في مظاهرات عنيفة، مشيرا الى ان المتظاهرين الذين وصفهم بـ"المجموعات الارهابية والمتطرفة" حصلوا على تدريب في خارج البلاد، ولم يحدد الدولة التي تلقوا بها التدريبات.

وفي تعليقة حول الوضع في كازخستان قال انه :"يتجه نحو الاستقرار بفضل الاجراءات التي اتخذها الرئيس ، لكن القوات المناهضة للارهاب لا زالت تنشط في بعض المناطق ، عموما الوضع يتجه نحو الاستقرار ، سمعنا اليوم أن المطار بدأ العودة للعمل وعودة الطائرات والرحلات الجوية".

وتابع :"خلال الايام الماضية كان الوضع غير واضح بسبب ما يوصفون بالمحتجين الذين قاموا باحراق المؤسسات الحكومية واختطاف بعض الطائرات ، لكن بفضل اجراءات الرئيس توكاييف وبفضل الحملة المناهضة للارهاب الوضع عاد الوضع الى الاستقرار ".

وحول الجهات التي وقفت وراء المحتجين قال :"نحن لا نتحدث عن دول محددة ، لكن هذه المجموعات الارهابية والمتطرفة بدت أنها حصلت على تدريب في الخارج، نحن لا نتحدث عن دولة متورطة بهذه الاحداث، لكن هناك أدلة أن هذه المجموعات تلقت تدريبات رفيعة في الخارج وفي الداخل ايضا".

وتعقيبه حول الادعاءات بان بلاده تنتهك الحريات ووجود نظام يحكم منذ 30 عاما قال :"انا لا أوافق على هذه الادعاءات لأن كازخستان في العقود الثلاثة الاخيرة ، كانت احدى الدول الأكثر استقرارا في ما يعرف بالجمهوريات السوفييتية السابقة، كازخستان لديها الاجندة الخاصة بما يتعلق بالمبادئ الديموقراطية والطريقة الديموقراطية ووحدة وسلام واستقرار الامة ، وهناك حرية للتعبير بشكل واضح في كازخستان".

ونفى يورشاكوف ان تكون روسيا استغلت الوضع في البلاد لتوسيع نفوذها في بلاده وشدد على ان "قوات حفظ السلام التي وصلت الى كازخستان تضم عدة دول ولا تقتصر على روسيا فقط ولفترة محددة وستغادر البلاد بعد استقرار الامور".