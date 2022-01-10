بوتين:"حققنا انتصارا في كازاخستان، ولن نسمح بثورات ملونة في المنطقة"

الرئيس الروسي يقول ان الاضطرابات في كازاخستان وقعت "بدعم ارهابيين أجانب"

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم ان قوات "مجموعة الامن الجماعي" التي ارسلتها موسكو الى كازاخستان لن تسمح "بثورات ملونة" في جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة.

وأعلن بوتين بحسب "بي بي سي" خلال اجتماع عبر الفيديو مع قادة مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي،التي تضم موسكو وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة عن "الانتصار" على الاضطرابات "بدعم ارهابيين أجانب" وتعهد للقادة بأن موسكو ستعمل على حمايتهم"وأعلن بوتين إنه ما ان تنجز القوة مهامها "ستنسحب من أراضي كازاخستان"

الرئيس الكازاخي قاسم تواكييف أكد أن مهمة القوة العسكرية بقيادة روسيا المنتشرة في البلاد ستنتهي "قريبا" واعلن أن الاضطرابات التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، كانت نتيجة "محاولة انقلاب".

وأعلنت الحكومة في كازاخستان عن توقيف ثمانية آلاف شخص بعد الاضطرابات، وأوضح البيان الصادر أنه "في العاشر من كانون ثاني/يناير بلغ عدد الموقوفين لدى أجهزة وزارة الداخلية، 7939 شخصاً".

وكانت المظاهرت العنيفة انطلقت في كازخستان رفضا لارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت بعد ذلك الى احتجاجات عنيفة انتشرت في انحاء البلاد.

وقال الرئيس الروسي بحسب "روسيا اليوم" في الاجتماع ان الاحداث في كازاخستان "ليست المحاولة الاولى ولن تكون الاخيرة للتدخل الخارجي" مؤكدا ان منظمة معاهدة الامن الجماعي بينت أنها لن تسمح بـ"ثورات ملونة".

وأضاف بوتين أن "الأحداث الأخيرة في كازاخستان تؤكد أن بعض القوى لا تتردد في استخدام الفضاء الإلكتروني والشبكات الاجتماعية في تجنيد المتطرفين والإرهابيين، وتشكيل خلايا نائمة من المسلحين".

وارسلت خلال الايام الاخيرة قوة تابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي تضم 2,500 جنديا من روسيا، بيلاروسيا، ارمينيا ، طاجكستان وقيرغستان لمساعدة السلطات في كازاخستان بالسيطرة على اوسع احتجاجات في تاريخ الجمهورية السوفييتيه السابقة.

وصف "الثورات الملونة" يتم اطلاقه على الاضطرابات التي اندلعت في دول الاتحاد السوفياتي السابق في العقدين الماضيين، واعتبرت كتهديد على تأثير روسيا عليها، وتتهم موسكو الغرب، والولايات المتحدة على وجه الخصوص بدعم الاضطرابات.