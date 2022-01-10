في خطوة غير مسبوقة: الخارجية الإسرائيلية تحول نصف مليون دولار لصالح لاجئين أفغان

سيتم تخصيص المنحة عبر دمجها في جهود المساعدة الدولية من أجل توفير خدمات الصحة والصرف الصحي والتعليم والمأوى

قال المدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشبيز، معلقاً على قرار وزير الخارجية يائير لابيد تحويل نصف مليون دولار لدعم اللاجئين الأفغان: "إن دولة إسرائيل فخورة بأن تكون جزءًا من جهد دولي لمساعدة اللاجئين الذين فروا من حكم طالبان في أفغانستان".

وقررت وزارة الخارجية في اسرائيل، في خطوة غير مسبوقة، تقديم مساعدة مالية لصالح لاجئين فروا من بلدهم أفغانستان عشية استيلاء حركة طالبان على الحكم، فور إعلان الولايات المتحدة انسحابها من هذا البلد. وبحسب الإعلان الذي نشرته وزارة الخارجية الإسرائيلية الإثنين فقد أقر وزير الخارجية يائير لابيد تحويل مبلغ نصف مليون دولار عن طريق منظمة الأمم المتحدة للاجئين، وفق النشر في موقع واينت.

ويفيد الموقع أنه لم يسبق قبل اليوم أن تم تقديم مساعدة من قبل جهات حكومية رسمية، في اسرائيل للاجئين الأفغان، ومع ذلك فقد سعت عدة منظمات اسرائيلية غير حكومية الى تجنيد الأموال لمساعدة اللاجئين الذين فروا من أفغانستان بين ليلة وضحاها، ومن بين تلك المنظمات "يسرائيد".

وسيتم تخصيص المنحة بحسب وزارة الخارجية، عبر دمجها في جهود المساعدة الدولية من أجل توفير خدمات الصحة والصرف الصحي والتعليم والمأوى والحماية والغذاء والتدريب المهني للاجئين.