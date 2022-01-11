رئيس كازاخستان: قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستنهي انسحابها بعد 10 أيام من اليوم

قاسم:"أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة"

أعلن رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف ، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي ستنهي انسحابها بعد 10 أيام، وشهدت كازاخستان مظاهرات عنيفة قتل فيها العشرات، رفضا لزيادة أسعار الوقود وتعرضت المباني الحكومية للهجوم في عدة مدن كبرى بعد أن تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف.

وعقب ذلك، أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي (دول معاهدة طشقند) إرسال قوات حفظ سلام بعد مناشدة رئيس كازاخستان قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه "بالتهديد الإرهابي".

وأمس الإثنين، كشف رئيس كازاخستان، قاسم توكاييف، النقاب عن أن "مقاتلين من أفغانستان وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وراء أعمال العنف في بلاده"واتهم رئيس كازاخستان "مقاتلين" أجانب قدموا من دول أخرى في آسيا الوسطى وأفغانستان والشرق الأوسط بالمشاركة في أعمال الشغب الأخيرة التي وصفها بأنها "هجوم إرهابي".

ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي هي تحالف عسكري حكومي دولي في أوراسيا يضم دول ما بعد الاتحاد السوفيتي، وتعود أصول المعاهدة إلى القوات السوفيتية المسلحة، والتي حلت محلها تدريجيًا القوات المسلحة المتحدة لكومنولث الدول المستقلة.

بدأت المنظمة بتوقيع ست دول من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي المنتمية إلى كومنولث الدول المستقلة، باستثناء أذربيجان، وجورجيا، وهي روسيا، وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، في 15 مايو عام 1992 على معاهدة الأمن الجماعي والتي يشار إليها أيضًا باسم ميثاق طشقند أو معاهدة طشقند. ووافقت الدول الست في عام 2002 على إنشاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي

ووفق المعاهدة لن يتمكن الموقعون من الانضمام إلى تحالفات عسكرية أخرى أو مجموعات دول أخرى، ويُنظر إلى العدوان على دولة موقعة على أنه عدوان ضد كل الدول، فلذلك تعقد منظمة معاهدة الأمن الجماعي تدريبات قيادة عسكرية سنوية لدول منظمة معاهدة الأمن الجماعي لإتاحة الفرصة لها لتحسين التعاون بين المنظمات. وقعت ثلاث دول من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي أيضًا، وهي أذربيجان، وبيلاروسيا، وجورجيا، في العام التالي على المعاهدة، ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ في عام 1994.

أكد ميثاق منظمة معاهدة الأمن الجماعي مجددًا على رغبة جميع الدول المشاركة في الامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها.