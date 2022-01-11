الأمم المتّحدة تحدد مبلغ خمسة مليارات دولار لمساعدة أفغانستان هذا العام

تخشى المنظمة الأممية من سيناريو "ينتشر فيه الجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف".

أعلنت الأمم المتّحدة الثلاثاء، حاجتها الى مبلغ خمسة مليارات دولار لتمويل مساعداتها لأفغانستان هذا العام، وتأمين "مستقبل" لبلد يقف على شفا كارثة إنسانية، وفق تعبيرها. وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث في مؤتمر صحافي في جنيف: "من دون المساعدات "لن يكون هناك مستقبل". وتخشى المنظمة الأممية من سيناريو "ينتشر فيه الجوع والمرض وسوء التغذية والموت في نهاية المطاف".

وأوضحت الأمم المتّحدة في بيان إنّ خطّتها الجديدة تتطلّب 4,4 مليارات دولار من الدول المانحة لتوفير الاحتياجات الإنسانية في أفغانستان لهذا العام، في أكبر مبلغ تطلبه المنظمة الأممية لدولة واحدة، يضاف إليه مبلغ 623 مليون دولار لمساعدة ملايين اللاجئين الأفغان الذين فرّوا من بلدهم إلى دول مجاورة. ويقيم في هذا بلد نحو 22 مليون شخص، فيما نزح عنه وسط الفوضى وصدمة مغادرة الولايات المتحدة 5,7 ملايين أفغاني إلى بلدان مجاورة.

منذ استيلاء حركة طالبان المتشددة على مقاليد الحكم في أفغانستان منتصف آب/اغسطس، غرق هذا البلد في فوضى مالية وسط ارتفاع التضخم ومعدلات البطالة.

وجمدت واشنطن مليارات الدولارات من أصول أفغانستان فيما تعرقلت إمدادات المساعدات بشكل كبير.

يشار الى أن اسرائيل الرسمية أعلنت أمس الإثنين موافقتها على إرسال مساعدة مالية بقيمة نصف مليون دولار، لصالح اللاجئين الأفغان، في خطوة هي الأولى من نوعها. وسيتم تخصيص المنحة بحسب وزارة الخارجية، عبر دمجها في جهود المساعدة الدولية من أجل توفير خدمات الصحة والصرف الصحي والتعليم والمأوى والحماية والغذاء والتدريب المهني للاجئين الأفغان.