الرئيس الكازاخستاني يتعهد بإعادة إعمار ألماتي في أعقاب أعمال الشغب

ذكرت لجنة الطيران المدني في كازاخستان أن مطار ألماتي سيستأنف نشاطه الخميس للرحلات الداخلية والدولية

أجرى الرئيس الكازاخستاني قاسم-جومرت توكاييف الأربعاء زيارة تفقدية لمدينة ألماتي، رمى من خلالها الى الاطلاع بنفسه على حجم عواقب الهجوم الإرهابي بحسب تعبيره على ألماتي، وهي أول زيارة له منذ أعمال العنف التي اندلعت الأسبوع الماضي، وأعلن أنه سيعمل على إصلاح الأضرار التي تكبدتها كبرى المدن الاقتصادية في كازاخستان. وقال خلال اجتماع حكومي "إنّ المهمة الآن هي إعادة بناء المدينة في أقلّ وقت ممكن".

وذكرت لجنة الطيران المدني في كازاخستان أن مطار ألماتي سيستأنف نشاطه الخميس للرحلات الداخلية والدولية بعد أن أغلق طيلة الأسبوع الماضي بعد تعرّضه للنهب، في خضم موجة الإضطرابات.

وشكر الرئيس الكازاخستاني القوات الروسية وقوات معاهدة الأمن الجماعي حيث أكد ثقته بدورها في إعادة فرض النظام"من دون أدنى شكّ، كان لديها أهمية معنوية كبيرة لردع هجوم الإرهابيين وقطاع الطرق. يُمكننا اعتبار المهمّة ناجحة جدًا".

وتأتي الزيارة عشية بدء انسحاب الوحدة العسكرية الروسية المكونة من نحو 2000 جندي والتي وصلت بناء على دعوة توكاييف لمساعدته على فرض النظام وتطويق أعمال الشغب التي عمت البلاد.

وأفادت وسائل إعلام أن توكاييف، التقى بأقرباء عناصر الأمن الذين قُتلوا خلال أعمال الشغب، وزار الجرحى في المستشفيات.