أرمينيا: مقتل جندي ثالث في اشتباكات مسلحة عند الحدود مع أذربيجان

أدت الحرب بين البلدين إلى مقتل 6500 شخص في 2020 وانتهت بهزيمة محرجة لأرمينيا

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية، اليوم الأربعاء، عن "العثور ليلا على جثة ثالثة عائدة لجندي من جنودها وجد مصابا بطلقات نارية، في اشتباكات مسلحة مع أذربيجان عند الحدود بين البلدين"، في مواجهة هي الأسوأ منذ بداية العام، فيما قتل شخص آخر من الجانب الأذربيجاني.

ووقعت الاشتباكات، بين الطرفين، بحسب باكو، في المنطقة الحدودية الأذربيجانية كالباجار القريبة من إقليم ناغورني قره باغ، المتنازع عليه، فيما "يتهم" الجيش الأرمني القوات الأذربيجانية بمهاجمة مواقعه بالمدفعية والطائرات المسيرة.

وكانت وزارة الخارجية الأرمنية قد نددت في بيان أمس الثلاثاء، بـ"الهجمات المتكررة" للقوات الأذربيجانية و"تسللها إلى الأراضي الأرمنية"، داعية إلى "انسحاب مشترك للقوات من جانبي الحدود لتحل مكانهما آلية مراقبة دولية".

وتتبادل الدولتان الاتهامات بالقيام بـ "استفزازات" أدت إلى اشتباكات مسلحة دامية، رغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وضع حداً لحرب استمرت 6 أسابيع، بهدف السيطرة على إقليم ناغورني قره باغ.

وأدت الحرب بين البلدين إلى مقتل 6500 شخص في 2020 وانتهت بهزيمة محرجة لأرمينيا التي خسرت مناطق واسعة من الإقليم كانت تسيطر عليها.