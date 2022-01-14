بهدف تطبيع العلاقات الكاملة: تركيا وأرمينيا يتفقان على مواصلة المحادثات دون شروط مسبقة

ترأس الوفد الأرميني نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان، وعن الجانب التركي سفير أنقرة السابق في واشنطن

قالت الخارجية الأرمينية في بيان، اليوم الجمعة: "خلال الاجتماع الأول، الذي عقد في جو إيجابي وبناء، تبادل الممثلون الخاصون وجهات النظر الأولية بشأن عملية التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين واتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات دون شروط مسبقة بهدف التطبيع الكامل".

يشار إلى أن موعد ومكان الاجتماع الثاني سيتم تحديدهما من خلال القنوات الدبلوماسية في الوقت المناسب.

واستضافت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، اجتماعا للممثلين الخاصين لعملية التطبيع بين أرمينيا وتركيا، إذ ترأس الوفد الأرميني نائب رئيس البرلمان الأرميني روبين روبينيان، وعن الجانب التركي سفير أنقرة السابق في الولايات المتحدة سيردار كيليش.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، قد قال في ديسمبر/كانون الأول المنصرم، إن "يريفان وأنقرة ستعينان ممثلين على أساس مشترك للمفاوضات بشأن تطبيع العلاقات"

ومن جهتها ورحبت وزارة الخارجية الأرمينية ببيان جاويش أوغلو، مؤكدة أن يريفان ستعين ممثلها الخاص لإجراء الحوار.

ويذكر أن أنقرة عينت السفير التركي السابق لدى الولايات المتحدة سيردار كليتش كممثل خاص لتطبيع العلاقات مع يريفان، ومن الجانب الأرميني تم تعيين نائب رئيس البرلمان روبين روبينيان.

جدير بالذكر أن العلاقات الدبلوماسية والتجارية مقطوعة بين البلدين منذ التسعينيات، وكانت المحادثات التي أجريت في موسكو أول محاولة لاستئناف العلاقات منذ إبرام اتفاق للسلام في عام 2009، ولم يتم التصديق على الاتفاق وظل التوتر يشوب العلاقات منذ ذلك الحين.