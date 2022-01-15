السلطات الصينية: 90 بالمائة من مواطني البلاد تلقوا حتى اليوم اللقاح ضد فيروس كورونا.

أعلنت السلطات الصينية اليوم السبت، أن نحو 90 بالمائة من مواطني الصين تلقوا حتى اليوم اللقاح المضاد لفيروس كورونا. جاء هذا بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا" الصينية للانباء.

وأكدت اللجنة الصحيةة الوطنية الصينية اليوم السبت أن 1.26 مليار من مواطني الصين (نحو 90 بالمائة من إجمالي عدد سكانها) تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، واستكمل 1.22 مليار منهم تطعيمهم.

ووفقا لبيانات اللجنة أعطيت في البر الرئيسي الصيني حتى اليوم أكثر من 2.92 مليار جرعة من اللقاح ضد كورونا. وأعلنت اللجنة عن تسجيل 104 حالات جديدة لمرض "كوفيد-19" انتقلت إليها العدوى محليا خلال يوم أمس الجمعة في البر الرئيسي الصيني، 52 منها في مدينة خنان و39 في مدينة تيانجين.