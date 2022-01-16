أفغانستان وتركمانستان تقرران بدء العمل بمشروع خط أنابيب الغاز في آذار المقبل

تم الاتفاق على "استخدام أفغانستان كطريق عبور بين وسط وجنوب آسيا ونقل الغاز الطبيعي المسال والمعادن والأغذية

وقعت أفغانستان وتركمانستان اتفاقاً مشتركاً لبدء العمل بمشروع خط أنابيب الغاز "تابي" في آذار/مارس المقبل، والذي يعتبر أحد أهم وأكبر المشاريع المقترحة لنقل الغاز بين وسط وجنوب القارة الآسيوية، بحسب النشر في روسيا اليوم.

وتوجه وفد دبلوماسي رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، أمس الى عشق أباد للقاء نائب رئيس الوزراء التركماني وزير الخارجية رشيد مرادوف، وتم الاتفاق على "استخدام أفغانستان كطريق عبور بين وسط وجنوب آسيا ونقل الغاز الطبيعي المسال والمعادن والأغذية والسلع التجارية الأخرى".

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية بحكومة "طالبان" إلى أنه تقرر "عقد اجتماع للفريق الفني للجانبين في كابول في 22 كانون الأول/يناير، وأن يبدأ العمل في مشروع الكهرباء ومشروع تابي وتمديد خط السكة الحديد اعتبارا من آذار/مارس 2022".

يشار أن الولايات المتحدة عممت حظرًا بمنع حركة "طالبان" من الوصول إلى الاحتياطيات الخارجية التي تراكمت لديها من قبل الحكومة السابقة، بما في ذلك ما يقرب من 10 مليارات دولار في الولايات المتحدة، في الوقت الذي تمر فيه أفغانستان بأزمة اقتصادية شاملة على وقع استلام الحركة زمام الحكم بالقوة فور انسحاب الجيوش الأمريكية دون تنسيق مع الحكومة القائمة أنذاك، ما سبب الذعر وسط السكان وفرار مئات الآلاف منهم الى البلدان المجاورة، ناهيك عن آلاف مؤلفة غادرت جوا الى البلدان الأوروبية والولايات المتحدة.