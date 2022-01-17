كوريا الشمالية تنتهك العقوبات الجديدة وتطلق "ما يشتبه بأنهما صاروخان بالستيان"

أطلقت كوريا الشماليى، الجمعة، صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت ما يُشتبه بأنهما صاروخان بالستيان"قصيرا المدى أطلِقا باتجاه الشرق من مطار سونان في بيونغ يانغ"، ما يُمكن أن يشكل رابع اختبار لأسلحة تُجريه الدولة المسلحة نوويا هذا الشهر.

و يبدو أن بيونغ يانغ عازمة على تحديث ترسانتها العسكرية، واختبرت صواريخ فرط صوتية مرتين هذا الشهر، وأطلقت الجمعة صاروخين تكتيكيين موجهين محمولين على قطارات ردا على العقوبات الجديدة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول الإثنين إن الجيش الكوري الجنوبي رصد صاروخين يُشتبه بأنهما "باليستيان وقصيرا المدى أطلِقا باتجاه الشرق من مطار سونان في بيونغ يانغ".

ورصد خفر سواحل اليابان إطلاق "ما يُحتمل أنه صاروخ بالستي"، على ما قال متحدث باسمهم لوكالة فرانس برس.

وشرعت بيونغ يانغ في سلسلة من الاختبارات الجديدة منذ تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مواصلة بناء القدرات الدفاعية للبلاد خلال اجتماع مهم للحزب الحاكم الشهر الماضي.

وأجرت بيونغ يانغ تجربتين لما قالت إنها صواريخ فرط صوتية هذا العام، في الخامس والحادي عشر من كانون الثاني/يناير. ودعا كيم الذي أشرف شخصيا على التجربة الثانية، إلى تطوير المزيد من "القوة العسكرية الاستراتيجية" بعد هذه التجربة.ردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عقوبات جديدة على خمسة كوريين شماليين على صلة ببرامج الصواريخ البالستية في البلاد.

وقال هونغ مين، من المعهد الكوري للوحدة الوطنية في سيول "يبدو أن كوريا الشمالية توجه رسالة للولايات المتحدة ردا على العقوبات ... إنها تشير إلى أنها ستمضي قدما في الاختبارات رغم الانتقادات".