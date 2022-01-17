أفغانستان: ارتفاع عدد قتلى زلزال ضرب البلاد إلى 26

ضرب الزلزال مقاطعة بادغيس حيث وجد ستة وعشرون شخصا مصرعهم من بينهم "خمس نساء وأربعة أطفال"

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب غرب افغانستان الاثنين الى 26 شخصا، كما أفاد مسؤول لوكالة فرانس برس.

وأفيد أن الزلزال ضرب مقاطعة بادغيس حيث وجد ستة وعشرون شخصا مصرعهم من بينهم "خمس نساء وأربعة أطفال" وأوضح باز محمد سرواري الناطق باسم مقاطعة بادغيس أن أربعة آخرين أصيبوا.

وقتل معظم الضحايا بعد انهيار أسطح منازلهم في منطقة قادس في الولاية.

يشار الى أن محصلة أولية تحدثت عن 12 قتيلاً جراء وقوع زلزال عنيف في أفغانستان.