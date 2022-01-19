تقرير: الهند تبدأ تجهيز وحدات المشاه برشاش من انتاج اسرائيلي

بحسب التقرير الهند ترغب بمواصلة ابرام صفقات لشراء رشاشات شركة "صناعات السلاح الاسرائيلية"

افاد موقع "يسرائيل ديفنس" الامني الاسرائيلي ان الجيش الهندي بدا تجهيز وحدات المشاة العادية برشاش "نيغف" NG7 GPMG من انتاج شركة "صناعات السلاح الاسرائيلية" IWI، جاء هذا بحسب تغريدة في تويتر من مصدر هندي تحت الاسم المستعار Kunal_Biswas707.

ويشار الى انه في شهر آذار /مارس 2020 افاد الموقع ان الهند وقعت على اتفاق مع شركة "صناعات السلاح الاسرائيلية" IWI لشراء 16,479 رشاش "نيغف" من انتاج الشركة الاسرائيلية وبلغت قيمة الصفقة 118 مليون دولار، وافيد قبل عام انه منذ بداية عام 2021 استلم الجيش الهندي الشحنة الاولى والتي بلغت 6000 مدفع رشاش خصصت الى وحدات القيادة الشمالية في الجيش الهندي على الحدود مع الصين وباكستان.

مشروع تزويد المدافع الرشاشة للجيش الهندي في ذروته، حيث التزمت الشركة الاسرائيلية تسليم الرشاشات من طراز "نيغف" في غضون عامين. وعلم الموقع الاسرائيلي ان الجيش الهندي يرغب بابرام مزيد من الصفقات الكبيرة ويرغب بشراء كميات اضافيه من هذا الرشاش مستقبلا.