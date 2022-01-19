برلمان إندونيسيا يصادق على نقل العاصمة من “جاكرتا” إلى “بورنيو”

"العاصمة الجديدة لها وظيفة مركزية وهي رمز للهوية الوطنية، فضلاً عن كونها مركزاً اقتصادياً جديداً"

صادق البرلمان الإندونيسي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بنقل عاصمة البلاد من جاكرتا إلى إقليم "كاليمانتان" الشرقي بجزيرة "بورنيو"، وسيطلق على العاصمة الجديدة اسم "نوسانتارا".

وقال وزير التخطيط الإندونيسي سوهارسو مونوارفا، إن هذا الاسم الجديد هو اسم قديم لأرخبيل الملايو، الذي يضم إندونيسيا، وبروناي، وماليزيا، وسنغافورة والمناطق الجنوبية من الفلبين، مؤكدا أن "العاصمة الجديدة لها وظيفة مركزية وهي رمز للهوية الوطنية، فضلاً عن كونها مركزاً اقتصادياً جديداً". بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفقاً للخطة المقررة، سيبدأ انتقال المسؤولين إلى المقرات الجديدة في عام 2024 - وهو العام الأخير من ولاية جوكو الثانية والأخيرة في الرئاسة، وتقدر تكلفة نقل العاصمة بأكثر من 32 مليار دولار، و تبلغ مساحتها أكثر من 256 ألف هكتار (ما يعادل أكثر من 632 ألف فدان) وفقاً للقانون الجديد.

يشار إلى أن جاكرتا تعد واحدة من أكثر مدن العالم الكثيفة سكانياً، حيث يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص، وتتعرض المدينة باستمرار للفيضانات، ما يتسبب في غرقها تدريجياً تحت الماء بسبب الهبوط الغزير للأمطار واستخدام الملايين من السكان للمياه الجوفية.

ويذكر أنه في 17 أغسطس/آب 1945، أصبحت جاكرتا العاصمة الرسمية لجمهورية إندونيسيا بعد إعلان البلاد استقلالها عن الإمبراطورية الهولندية.