English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • دولي
  • آسيا
  • برلمان إندونيسيا يصادق على نقل العاصمة من “جاكرتا” إلى “بورنيو”

برلمان إندونيسيا يصادق على نقل العاصمة من “جاكرتا” إلى “بورنيو”

i24NEWS

دقيقة 1
تُظهر هذه النشرة غير المؤرخة التي تعرض صورًا تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ونشرها نيومان نورتا في 18 يناير 2022 رسمًا توضيحيًا لتصميم القصر الرئاسي المستقبلي لإندونيسيا في العاصمة الجديدة
HANDOUT / NYOMAN NUARTA / AFPتُظهر هذه النشرة غير المؤرخة التي تعرض صورًا تم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر ونشرها نيومان نورتا في 18 يناير 2022 رسمًا توضيحيًا لتصميم القصر الرئاسي المستقبلي لإندونيسيا في العاصمة الجديدة

"العاصمة الجديدة لها وظيفة مركزية وهي رمز للهوية الوطنية، فضلاً عن كونها مركزاً اقتصادياً جديداً"

صادق البرلمان الإندونيسي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون يقضي بنقل عاصمة البلاد من جاكرتا إلى إقليم "كاليمانتان" الشرقي بجزيرة "بورنيو"، وسيطلق على العاصمة الجديدة اسم "نوسانتارا".

Video poster

وقال وزير التخطيط الإندونيسي سوهارسو مونوارفا، إن هذا الاسم الجديد هو اسم قديم لأرخبيل الملايو، الذي يضم إندونيسيا، وبروناي، وماليزيا، وسنغافورة والمناطق الجنوبية من الفلبين، مؤكدا أن "العاصمة الجديدة لها وظيفة مركزية وهي رمز للهوية الوطنية، فضلاً عن كونها مركزاً اقتصادياً جديداً". بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية.

وفقاً للخطة المقررة، سيبدأ انتقال المسؤولين إلى المقرات الجديدة في عام 2024 - وهو العام الأخير من ولاية جوكو الثانية والأخيرة في الرئاسة، وتقدر تكلفة نقل العاصمة بأكثر من 32 مليار دولار، و تبلغ مساحتها أكثر من 256 ألف هكتار (ما يعادل أكثر من 632 ألف فدان) وفقاً للقانون الجديد.

يشار إلى أن جاكرتا تعد واحدة من أكثر مدن العالم الكثيفة سكانياً، حيث يقطنها أكثر من 10 ملايين شخص، وتتعرض المدينة باستمرار للفيضانات، ما يتسبب في غرقها تدريجياً تحت الماء بسبب الهبوط الغزير للأمطار واستخدام الملايين من السكان للمياه الجوفية.

ويذكر أنه في 17 أغسطس/آب 1945، أصبحت جاكرتا العاصمة الرسمية لجمهورية إندونيسيا بعد إعلان البلاد استقلالها عن الإمبراطورية الهولندية.