رئيس الوزراء البريطاني: أي توغل روسي في أوكرانيا سيشكل "كارثة للعالم"

"إذا أقدمت روسيا على أي توغل في أوكرانيا.. أعتقد أن هذا سيكون كارثة، ليس لأوكرانيا فحسب بل كارثة على العالم"

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، إن "أي توغل روسي في أوكرانيا سيشكل كارثة للعالم" مشيرا إلى أنه " إذا أقدمت روسيا على أي توغل في أوكرانيا، أعتقد أن هذا سيكون كارثة، ليس لأوكرانيا فحسب وإنما لروسيا أيضا. سيكون لك كارثة على العالم".

جاءت تصريحات جونسون، خلال تصريحات صحفية، إن المملكة المتحدة تدعم سيادة أوكرانيا وتابع: "تدعم المملكة المتحدة بقوة سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا".

ومن جهته أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن "الولايات المتحدة وشركاءها الأوروبيون سيقفون على قلب رجل واحد في مسألة روسيا وأوكرانيا" مضيفا أن بلاده تهدف إلى "منع أي توغل روسي إضافي باتجاه أوكرانيا".