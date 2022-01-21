وزير خارجية أمريكا: على روسيا سحب قواتها من الحدود الأوكرانية والاختيار بين التفاوض والنزاع

بلينكن:"أي عبور للجنود الروس لحدود اوكرانيا سيعد غزوا وأن الولايات المتحدة مستعدة للرد السريع والصارم"

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن "على روسيا الاختيار بين التفاوض والنزاع"، مشيرا إلى أن بلاده "مستعدة لكلا السيناريوهين" من جانبه، وأكد على أن واشنطن سترد على "أي هجوم روسي حتى لو لم يكن عسكريا وطلب من روسيا سحب قواتها من الحدود مع أوكرانيا."

ولم يستبعد بلينكن فكرة عقد قمة بين بايدن وبوتين في حال إحراز تقدم حول أوكرانيا، لكن الطرفين اعتبرا أن "من السابق لأوانه" عقد قمة جديدة الآن.

وأوضح لنظيره الروسي لافروف أن "أي عبور للجنود الروس لحدود اوكرانيا سيعد غزوا وأن الولايات المتحدة مستعدة للرد السريع والصارم" وأشار إلى أن الحوار مع موسكو سيتواصل لكنه طلب من روسيا أن تثبت أنها لا تخطط لغزو أوكرانيا.

ومن جهته قال وزير الخارجية الروسي إن "موسكو بحاجة إلى ضمانات أمنية من الولايات المتحدة" مشيرا إلى أنه "سيتم عقد مزيد من المناقشات مع الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، مضيفا أن "روسيا تنتظر ردا أميركيا على مطالبها"

واعتبر لافروف أن روسيا "لم تهدد يوما... الشعب الأوكراني" معتبرا مرة جديدة أن السلطة الأوكرانية تعاني من "الروسوفوبيا" (رهاب روسيا) ومتهما حلف الأطلسي باعتبار أوكرانيا ضمن نطاق "منطقة نفوذه".

جاءت تصريحات بلينكن عقب محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في جنيف اليوم الجمعة، موضحا أن بلاده "متمسكة مع ذلك بحل الخلافات مع روسيا عبر الدبلوماسية ومستعدة للعمل مع حلفائها على معالجة مباعث قلق روسيا في المجال الأمني."

ووسط هذه الأزمة ردت دولتا رومانيا وبلغاريا، على الطلب الروسي بسحب قوات حلف شمال الأطلسي منهما، بهدف خفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية. وجاء رد رومانيا وبلغاريا "مستاء" من الطلب الروسي، الذي اعتبرته الدولتان تجاوزا عليهما، وعلى سيادتهما.