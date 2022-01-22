بسبب عدم الصلاة جماعة في المسجد، حركة طالبان تفرض غرامة مالية على 73 شخصا

أكدت التقارير "أنه منذ الآن سيكون كل شخص لا يؤدي الصلوات الخمس جماعة في المسجد مطالبا بملء الخزينة المحلية"

فرضت حركة "طالبان" غرامات مالية قدرها 5 دولارات على 73 شخصا بمنطقة بدخشان شمال شرقي البلاد، وذلك لعدم أدائهم الصلاة في المسجد بشكل جماعي، أفادت تقارير إعلامية أفغانستانية.

وأكدت التقارير "أنه منذ الآن سيكون كل شخص لا يؤدي الصلوات الخمس جماعة في المسجد مطالبا بملء الخزينة المحلية في منطقة بدخشان بـ 500 أفغاني أو 10% من الراتب الشهري"، حسب موقع النشرة.

وكانت الشرطة الدينية في حركة "طالبان" هددت في وقت سابق النساء العاملات في منظمات غير حكومية في ولاية بشمال غرب أفغانستان، بإطلاق النار عليهن إذا لم يرتدين النقاب، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس"

ويذكر أنه منذ استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في أغسطس/آب الماضي، فرضت قيودا على النساء، وعديد الإجراءات الأخرى على السكان.