اليمن: مقتل 82 شخصًا في غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية

بحسب الحوثيين، قُتل عشرات المواطنين في هجوم على لواء صعدة

قالت منظمة الإغاثة "أنقذوا الأطفال" ان 82 شخصا على الأقل بينهم أطفال قتلوا وأصيب أكثر من 265 اليوم (الجمعة) في غارات جوية شنتها قوات التحالف بقيادة السعودية في اليمن.

وبحسب موقع "هآرتس" الاسرائيلي، قال وزير الصحة الحوثي إن مركز احتجاز مؤقت في محافظة صعدة شمال غرب البلاد أصيب بأضرار بالغة، وقالت المنظمة الإغاثية إن ثلاثة أطفال قتلوا عندما أصابت صواريخ مركز اتصالات في مدينة الحديدة الساحلية الغربية.

وبثت قناة "المسيرة" التي يديرها الحوثيون لقطات لأشخاص يحاولون إزالة الأنقاض للوصول إلى المحاصرين في مركز الاحتجاز، ولقطات للجرحى وهم يصلون إلى مستشفى "الجمهوري".

استخدم الحوثيون مرفق الاحتجاز لاحتجاز المهاجرين، ومعظمهم من الأفارقة الذين حاولوا عبور اليمن في طريقهم إلى المملكة العربية السعودية. وقال شاهد عيان لوكالة رويترز للأنباء إن مهاجرين أفارقة قتلوا أيضا في الهجوم على مركز الاحتجاز. وفي الوقت نفسه، تم قطع الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء اليمن - باستثناء مدينة عدن الجنوبية، ولم يتم توضيح سبب ذلك حتى الآن.

وجاءت الضربات الجوية بعد أن هاجم الحوثيون المدعومون من إيران الإمارات يوم الاثنين وأطلقوا صواريخ وطائرات مسيرة مسلحة على ثلاث ناقلات نفط في أبوظبي ومطار المدينة، مما أسفر عن مقتل باكستاني وستة جرحى. وتعد الامارات الشريك الذي كان يحارب اليمن منذ سنوات.