مقتل سبعة بانفجار قنبلة في حافلة للركاب في غرب أفغانستان

قُتل سبعة أشخاص على الأقل بانفجار قنبلة في حافلة للركاب السبت في مدينة هرات ذات الغالبية الشيعية في غرب أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤولون. والعبوة عبارة عن قنبلة لاصقة تم تثبيتها على خزان للوقود، وقد أوقع الانفجار أيضا تسعة جرحى.

وأكد مكتب الاستخبارات في ولاية هرات وقوع الانفجار. وقال المتحدث باسم المكتب ثابت هروي إن "التقارير الأولية تفيد بانفجار قنبلة لاصقة كانت مثبتة على خزان وقود حافلة للركاب". كذلك أكدت شرطة هرات ومديرية الثقافة الانفجار الذي لم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عنه.

وتحسنت الأوضاع الأمنية بشكل كبير في أفغانستان بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس إثر تمرّد استمر عقدين.

وتعد هرات ثالث أكبر مدينة في أفغانستان وتقع على مقربة من الحدود مع إيران، وفي الأشهر الأخيرة بقيت نسبيا بمنأى من الهجمات.