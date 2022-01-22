اوميكرون في نيوزيلندا: حجر صحي لمدة 24 يومًا لمن يقترب من مصاب كورونا

يجب على أي شخص يصاب بالفيروس حجر نفسه لأكثر من أسبوعين

أعلنت الحكومة النيوزيلندية ، اليوم (السبت) ، سلسلة من القيود المشددة على المصابين بكورونا وأسرهم، وتم تمديد فترة الحجر لأكثر من أسبوعين للمصابين بالفيروس. يأتي القرار بعد الكشف عن عدة اصابات بمتحور اوميكرون، والتي وصلت إلى البلاد الأسبوع الماضي.

وأمرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردن بأن تكون أيام الحجر للمصابين لمدة أسبوعين، فيما ستُفرض على أفراد الأسرة المصابين عشرة أيام إضافية في الحجر، مما سيرفع فترة الحجر لهم إلى 24 يومًا. هذا هو الشرط الأكثر صرامة للحجر في العالم، حيث تقصر العديد من الدول فترة الحجر إلى بضعة أيام فقط.

وبحسب ما نشر موقع "بسرائيل هيوم" الاسرائيلي، في اليوم الماضي، تم تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بكورونا في جميع أنحاء نيوزيلندا، ويبدو أن معظمها ليس من نوع اوميكرون.