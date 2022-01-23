بدء المحادثات في أوسلو بين طالبان وممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني

شددت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت على أن المحادثات "لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترافًا بها

استقبلت النرويج وفدًا عن طالبان بقيادة وزير الخارجية أمير خان متقي يزور أوروبا لأول مرة منذ عودة الحركة إلى السلطة في أفغانستان بهدف إجراء محادثات الأحد مع ممثلين عن المجتمع المدني الأفغاني تتمحور حول مسألة حقوق الإنسان، وفق ما أعلنت الخارجية النروجية.

وتجري المحادثات في دولة اوروبية بالرغم من أنه لم تعترف بعد أي دولة بحكومة طالبان. وشددت وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلدت على أن المحادثات "لن تمثل شرعنة لطالبان أو اعترافًا بها. غير انه علينا التحدث مع السلطات التي تدير البلاد في الواقع درءا لكوارث انسانية أسوأ".

وسيخصص اليوم الأول من الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام لعقد محادثات مع ناشطات وصحافيات، قبل الاجتماع مع دبلوماسيين غربيين الاثنين والثلاثاء.

وتنعقد المحادثات، التي خرجت الى النور بفضل مساعي النوريج، خلف أبواب مغلقة في فندق سوريا موريا على أطراف أوسلو.

وتدهور الوضع الإنساني في أفغانستان بشكل كبير منذ آب/اغسطس، في أعقاب وقف الدعم الدولي وعلى وقع موجات جفاف متتالية.