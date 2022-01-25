عائشة ملك أول قاضية بالمحكمة العليا في تاريخ باكستان

قال رئيس المحكمة العليا القاضي كلزار أحمد إنّ تعيين القاضية عائشة "كان على أساس النزاهة والشفافية الكاملة"

عُقدت الإثنين مراسم اليمين الدستورية للقاضية عائشة ملك في مقر المحكمة العليا بإسلام أباد، لتسطر ملك بذلك تاريخ أول امرأة في باكستان ترتقي الى هذا المنصب، وذلك بحضور قضاة المحكمة العليا والمدعي العام الباكستاني، وأعداد كبيرة من المحامين، وفق ما تدولته العديد من وسائل الإعلام.

وعُيّنت القاضية عائشة ملك قاضية في المحكمة العليا في السابع من الشهر الجاري، وأحيل ملفها إلى اللجنة القضائية في البرلمان الباكستاني، من أجل الموافقة، على ما جاء في العربي اليوم.

وقال رئيس المحكمة العليا القاضي كلزار أحمد إنّ تعيين القاضية عائشة "كان على أساس النزاهة والشفافية الكاملة"، معتبرا ذلك "خطوة مهمة في تاريخ المؤسسة القضائية الباكستانية"، حيث تم تعيين أول أمرة قاضية في المحكمة العليا الباكستانية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وشغلت عائشة ملك قبل ذلك منصب قاضية في المحكمة المحلية بمدينة لاهور، مركز إقليم البنجاب، أكبر الأقاليم الباكستانية.