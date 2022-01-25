بعد توتر على مدار ثلاثة عقود: السعودية وتايلاند تتفقان على اعادة العلاقات الدبلوماسية بينهما كاملة

القطيعة بين البلدين جاءت بسبب سرقة مجوهرات من قصر سعودي قبل 30 عاما قيمتها 20 مليون دولار

اتفقت السعودية وتايلند مساء اليوم على عودة العلاقات الديبلوماسية بينهما كاملة وذلك بعد ثلاثين عاما شهدت توترا دبلوماسيا بسبب قضية سرقة مجوهرات من قصر سعودي.

واعلنت حكومتا البلدين في بيان خلال زيارة لرئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-اوتشا للرياض انهما اتفقتا على "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بالكامل".

وجاء البيان بعد لقاء بين المسؤول التايلندي وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، حيث اضاف البيان ان "هذه الخطوة التاريخية تأتي نتيجة لجهود طويلة الأمد على مختلف المستويات من قبل الجانبين من أجل إعادة الثقة المتبادلة وعلاقات الصداقة".

واتفق الجانبان على "الخطوات المهمة التي من شأنها تعزيز العلاقات الثنائية وتشمل: تعيين السفراء في عاصمتي البلدين في المستقبل القريب، وإنشاء آلية استشارية لتقوية التعاون الثنائي، حيث سيتم تكثيف التواصل في الأشهر القادمة لمناقشة التعاون الثنائي في المجالات الاستراتيجية الرئيسية".

من جهتها، أعلنت الخطوط السعودية عن إعادة تسيير رحلات إلى تايلاند بدءا من أيار/مايو المقبل.

الأزمة الديبلوماسية بدأت في عام 1989 بعد القضية التي اطلق عليها "الماسة الزرقاء" حيث قام موظف تايلاندي في قطر أمير سعودي دعى كريانغكراي تيشامونغ بسرقة أحجار كريمة بقيمة 20 مليون دولار.

في حينه، اعادت الشرطة التايلاندية جزء من المجوهرات، لكن السلطات السعودية قالت بأن غالبية المجوهرات مزيفة، وأن القطعة الاغلى ثمنا وهي ماسة زرقاء بوزن 50 قيراطا نادرة جدا لم يتم العثور عليها أبدا.

وتتهم السعودية منذ فترة طويلة الشرطة التايلاندية بإهمال التحقيق في سرقة الأحجار الكريمة، مؤكدة ان ضباطا كبارا استحوذوا عليها.وأرسلت الرياض عام 1990 رجل أعمال للتحقيق في هذه القضية، لكنه اختفى في بانكوك بعد أيام إثر مقتل ثلاثة دبلوماسيين سعوديين بالرصاص في المدينة.

واتهم خمسة رجال بينهم شرطي تايلاندي رفيع المستوى بالضلوع في جريمة قتل رجل الأعمال السعودي، ولكن في 2014 تم إسقاط الملاحقات بحقهم بسبب عدم وجود أدلة.لم توفد السعودية سفيرا الى تايلاند منذ عقود وفرضت قيودا على السفر بين البلدين.وقضى سارق المجوهرات الذي باع القسم الأكبر من الأحجار الكريمة قبل اعتقاله، خمس سنوات في السجن. وفي العام 2016 أصبح راهبا.