كوريا الشمالية تطلق أقوى صاروخ من نوعه منذ 2017

ويرى مراقبون أن اقتصاد بوينغ يانغ تأثر سلباً جراء العقوبات الدولية وإغلاق الحدود في مواجهة كوفيد-19

أطلقت كوريا الشمالية الأحد أقوى صاروخ عرفته ترسانتها منذ العام 2017 بحسب ما أعلنت كوريا الجنوبية المتخوفة من أن تنفذ بيونغ يانغ قريبًا تهديدها باستئناف تجاربها النووية أو إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت فجر الأحد إطلاق "صاروخ بالستي متوسط المدى بزاوية عالية باتجاه الشرق". وأطلق الصاروخ من مقاطعة جاغانغ الشمالية، أي من نفس المكان الذي أطلقت كوريا الشمالية منه صواريخ فرط صوتية، وفق زعم الأخيرة.

وأشارت هيئة الأركان المشتركة إلى أن الصاروخ قطع مسافة 800 كيلومتر في 30 دقيقة وطار على ارتفاع ألفي كيلومتر قبل أن يسقط في بحر اليابان.

وقالت كوريا الجنوبية الأحد إن جارتها الشمالية تتبع "مسارا مشابها" لمسار العام 2017 عندما كانت التوترات في ذروتها في شبه الجزيرة الكورية. وأعلن الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن في بيان أن بيونغ يانغ "تقترب من خرق الوقف الاختياري الذي فرضته على نفسها" والذي علّقت بموجبه التجارب النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية هيروكازو ماتسونو إن طوكيو "احتجت بشدة على كوريا الشمالية"، متهمة إياها "بتهديد أمن اليابان وسلمها" بهذه الاختبارات.

وأطلقت بيونغ يانغ منذ منذ بداية العام، سلسلة جديدة من الاختبارات، شملت صواريخ فرط صوتية، وذلك في أعقاب خطاب ألقاه كيم في كانون الأول/ديسمبر، جدّد فيه التزامه تحديث الجيش. وأثارت هذه السلسلة من الاختبارات المحظورة إدانة عالميّة واستدعت عقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ردا على ذلك، ما أثار غضب كوريا الشمالية.

ويتصاعد زخم هذه الاختبارات في مرحلة حسّاسة تشهدها المنطقة، إذ تستضيف الصين الحليف الرئيسي الوحيد لنظام كوريا الشمالية، دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في شباط/فبراير، بينما تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية في آذار/مارس.

ويرى مراقبون أن اقتصاد بوينغ يانغ تأثر سلباً جراء العقوبات الدولية وإغلاق الحدود الذي فرضته كوريا الشمالية على نفسها في مواجهة كوفيد-19.