انفصاليو بلوشستان في هجمات كر وفر توقع 4 جنود باكستانيين

مجموعة انفصالية تحمل اسم "جيش تحرير بلوشستان" أعلنت مسؤوليتها عن العملية وقتلها عشرات الجنود

أعلن وزير الداخلية الباكستاني الشيخ رشيد أحمد في بيان الخميس مقتل أربعة جنود و15 مهاجما في اشتباكات في إقليم بلوشستان (جنوب غرب) مع انفصاليين سقط منهم عشرات القتلى. وأكد الوزير أن الجيش الباكستاني "نجح بصد الهجوم الذي وصفه بالانتصار الكبير في الحرب ضد الإرهاب".

واندلعت معارك في ثكنتين عسكريتين في وقت متأخر من الأربعاء في منطقتي ناوشكي وبانجور في بلوشستان، المتاخمة لإيران وأفغانستان.

لكن مجموعة انفصالية تحمل اسم "جيش تحرير بلوشستان" أعلنت مسؤوليتها عن العملية في بيان نُشر على قناتها على تطبيق تلغرام، مؤكدة أنها قتلت عشرات الجنود وما زالت تحتل جزئيا المعسكرين.وقالت المجموعة إنها ما تزال تسيطر على جزء كبير من ثكنتي بانجور وناوشكي العسكريتين. وأضافت أن عناصرها "قتلوا حتى الآن أكثر من مئة من أفراد قوات الاحتلال ودمروا داخل الثكنة".

ويرى مراقبون أن كلا الفريقين المتنازعين يبتعدان عن التصريح بشفافية عن سير المعارك فالانفصاليون البلوش غالبًا ما يبالغون في تقدير خسائر هجماتهم، والجيش الباكستاني يميل إلى تقليل الخسائر أو تأكيدها في وقت متأخر جدا.

وتعتبر بلوشستان أكبر وأفقر ولاية في باكستان ويبلغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة. مع العلم أنها غنية بالمحروقات والمعادن، لكن سكانها يشكون من التهميش ومن نهب مواردها الطبيعية. ويهز هذه المنطقة تمرد انفصالي متقطع. كما تنشط جماعات جهادية هناك.

وقتل عشرة جنود باكستانيين، بحسب الجيش، في نهاية شهر كانون الثاني/يناير خلال هجوم على نقطة تفتيش في منطقة كيش، تبناه "جيش تحرير بلوشستان". وقبل ذلك بأسبوع شنت مجموعة انفصالية أخرى هي "جيش البلوش الوطني" هجوماً بالقنابل أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في لاهور (شرق) ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وتصاعد التوتر في بلوشستان بسبب مواقع البناء الرئيسية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC). أثارت هذه المشاريع الصينية استياءً شديداً بين السكان المحليين ، الذين يعتقدون أنهم لن يستفيدوا منها.