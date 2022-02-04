وزير الخارجية الايراني: التعاون بين ايران والسعودية سيساعد على حل مشاكل العالم الاسلامي

وجّه "امير عبداللهيان" دعوة الى "ابراهيم طه" للقيام بزيارة ايران؛ وقد لقيت هذه الدعوة ترحيبا من جانب الاخير

قال وزير الخارجية الايرانيّ "حسين امير عبداللهيان"، ان ايران والسعودية دولتان اساسيتان في المنطقة؛ واكد ان بلاده تتطلع بانّ يسهم الحوار والتعاون بين البلدين الى حل مشاكل المنطقة والعالم الاسلامي.

وجاءت تصريحات الوزير "امير عبدالهيان" خلال مباحثات هاتفية، اجريت امس الخميس، مع الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي حسين ابراهيم طه؛ وهذا بحسب ما افادت به الدائرة الاعلامية لوزارة الخارجية الايرانيّة.

كما تطرق وزير الخارجية الى عدد من القضايا والمشاكل التي تحوم بالعالم الاسلامي؛ منوها الى "الدور المؤثر جدا"، والذي يضطلع به الامين العام للمنظمة الاسلامية في معالجتها.

وفي الختام وجّه امير عبداللهيان دعوة الى ابراهيم طه للقيام بزيارة ايران؛ وقد لقيت هذه الدعوة ترحيبا من جانب الاخير. بدوره رحّب ابراهيم طه في هذا الاتصال، بإعادة فتح مكتب البعثة الايرانية لدى التعاون الاسلامي في مدينة جدة.