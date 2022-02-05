الرئيس الايراني: مصالح الشعب هي الاساس في العلاقات مع العالم وسنقاوم من يعادينا

رئيسي: من يعادي الشعب الايراني في العالم سنقاومه

اكد رئيس الجمهورية الايرانية ابراهيم رئيسي بان الاساس في العلاقات مع العالم هو مصالح الشعب، مشددا على ان من يعادي الشعب الايراني في العالم سنقاومه. جاء هذا بحسب تقرير نشرته الوكالة الرسمية الايرانيّة "ارنا".

وفي اطار برنامج وثائقي عرضته القناة الثالثة في التلفزيون الايراني مساء امس الجمعة قال الرئيس رئيسي في تصريحه وفي الاشارة الى تحليلات البعض حول استراتيجية العلاقات الخارجية للحكومة الثالثة عشرة : "ان هذه التحليلات غير كاملة لانهم يتصورون بان الحكومة وضمن رؤيتها للغرب تريد ان تكون لها رؤية نحو الشرق ايضا".

واضاف: لقد كانت هنالك حالة من عدم التوازن في العلاقات الخارجية الايرانية، ويعود السبب فيه الى الرؤية احادية الجانب للغرب، لذا فاننا نريد ايجاد توازن بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجميع الدول مع اولوية الدول الجارة.

وحين عودته من موسكو قال الرئيس الايراني: "ان ايا من دول الغرب والشرق ان ارادت اقامة علاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية على اساس الاحترام المتبادل ورؤية المصالح المشتركة فاننا نرحب بمثل هذه العلاقات، زلكن ان اراد احد في العالم معاداة الشعب الايراني سنقاومه وان مصالح الشعب هي الاساس في العلاقات مع دول الغرب والشرق".