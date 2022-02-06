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باكستان : مقتل 5 جنود بإطلاق نار من أفغانستان

i24NEWS - AFP

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تقوم قوات الجيش الباكستاني بدوريات لضمان الأمن في ملعب الكريكيت الوطني، حيث يحضر فريق الكريكيت في جزر الهند الغربية جلسة التدريب ، في كراتشي ، باكستان ، يوم السبت 11 ديسمبر 2021.
(AP Photo/Fareed Khan)تقوم قوات الجيش الباكستاني بدوريات لضمان الأمن في ملعب الكريكيت الوطني، حيث يحضر فريق الكريكيت في جزر الهند الغربية جلسة التدريب ، في كراتشي ، باكستان ، يوم السبت 11 ديسمبر 2021.

كان الجيش الباكستاني، أعلن أمس السبت، أن قواته أنهت هجومين شنهما جماعات متطرفة في إقليم بلوشستان استمرا 4 أيام

أكد الجيش الباكستاني، اليوم الأحد، أن 5 أفراد من جنوده لقو حتفهم في منطقة كورمه في إقليم خیبر بختونخوا عند الحدود الأفغانية، إثر إطلاق نار في هجوم تبنته حركة طالبان الباكستانية.

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وقال جهاز العلاقات العامة التابع للجيش تعليقا على هذا الهجوم أن "باكستان تدين بشدة استخدام الإرهابيين للأراضي الأفغانية". فيما أعلنت "حركة طالبان باكستان" لاحقا مسؤوليتها عن الهجوم.

وكان الجيش الباكستاني، أعلن أمس السبت، أن قواته أنهت هجومين شنهما جماعات متطرفة في إقليم بلوشستان استمرا 4 أيام، مؤكدا في بيان أن العدد النهائي للقتلى حوالي 20 مسلحا و9 عسكريين، حسب موقع العين الإخبارية.

وباتت "حركة طالبان باكستان" في موقع اقوى مع عودة طالبان في أفغانستان إلى السلطة وكثّفت هجماتها منذ انقضت مدة هدنة توصلت إليها مع الحكومة العام الماضي.

ورغم أن طالبان الأفغانية منفصلة عن تلك الباكستانية، إلا أن الحركتين تتشاركان الفكر ذاته وتشكّلتا من السكان على طرفي الحدود.

ويشار أنه اندلعت المعارك بينما كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يجري زيارة رسمية إلى الصين استثمرت بشكل كبير في بلوشستان، ما زاد حدة التوترات.