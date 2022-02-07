أستراليا تعيد فتح حدودها ابتداء من 21 فبراير الجاري بعد عامين من الإغلاق جراء كورونا

رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون:"إذا تم تطعيمك مرتين فإننا نتطلع لاستقبالك مرة أخرى في أستراليا"

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، صباح اليوم الإثنين، أن بلاده ستعيد فتح حدودها لجميع حاملي التأشيرات والملقحين بالكامل ضد وباء كورونا ابتداء من 21 فبراير/شباط الجاري" مشيرا إلى أنه "مر ما يقرب من عامين منذ أن قررنا إغلاق حدود أستراليا".

وقال سكوت موريسون "إذا تم تطعيمك مرتين فإننا نتطلع لاستقبالك مرة أخرى في أستراليا". وتقوم أستراليا بإعادة فتح تدريجي للحدود منذ أواخر 2021 للسماح للمهاجرين المهرة والطلاب الدوليين.

يأتي ذلك بعد أن كانت أستراليا فرضت قيودا على دخول أراضيها هي من بين الأقسى في العالم.