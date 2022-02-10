إندونيسيا: جماعات إسلامية تطالب بإغلاق معرض الهولوكوست الأول من نوعه في البلاد

لابيد:إسرائيل تأمل في توسيع اتفاقيات إبراهيم، وإقامة علاقات دبلوماسية مع الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا"

دعت جمعات إسلامية في إندونيسيا إلى إغلاق المعرض الأول للهولوكوست في البلاد، متهمة إياه بأنه "جزء من محاولة لتطبيع علاقات البلاد مع إسرائيل" تم إطلاق المعرض في اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، 27 يناير/ كانون الثاني المنصرم، ويقع في الكنيس اليهودي الوحيد في إندونيسيا الواقع في مقاطعة شمال سولاويزي بإندونيسيا.

وبحسب ما ذكرت وكالة التلغراف اليهودية، أطلق على المعرض اسم "“الهولوكست: كيف يمكن ذلك من الناحية الإنسانية؟" بإنشاء من قبل مركز إحياء ذكرى الهولوكوست العالمي ياد فاشيم، ومقره في إسرائيل.

أوضح حاخام شعار هاشمايم يعقوب باروخ، أن "دافعه لافتتاح المعرض كان شخصيا" مضيفا"خطرت لي فكرة بناء متحف للهولوكوست لأتذكر عائلتي من جانب جدتي الذين لقوا حتفهم خلال هذا الوقت، وأريد أيضًا تثقيف الإندونيسيين حول خطر معاداة السامية ومعاداة السامية. جرائم الكراهية"

لا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين إسرائيل وإندونيسيا، أكبر دولة ذات غالبية مسلمة، لكن وزير الخارجية يائير لابيد قال مؤخرا إن "إسرائيل تأمل في توسيع اتفاقيات إبراهيم، بما في ذلك إقامة علاقات دبلوماسية مع هذه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا"

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت" قد قالت يوم 26 يناير /كانون الثاني المنصرم، إن "مؤسسة ’ياد فاشيم’، التي تتخذ من القدس مقرا لها، ستحيي اليوم الدولي لذكرى الهولوكست، غدا الخميس، بافتتاح أول معرض دائم عن الإبادة الجماعية لليهود على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، وذلك في إحدى الجزر الإندونيسية"

وأوضحت أن المعرض الذي يأتي بعنوان “الهولوكست- كيف كان ذلك ممكنا إنسانيا” سيفتتح أبوابه في كنيس شاعر هاشمايم في جزيرة سولاويزي الواقعة جنوب شرق آسيا، وسيكون بمنزلة متحف دائم للهولوكوست.