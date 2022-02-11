بايدن يوقع أمرا تنفيذا يسمح بالتصرف في 7 مليارات دولار جزء منها سيخصص عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر

البيت الأبيض:"انفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع فيها في أيدي طالبان"

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف في 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، يخصص نصف هذا المبلغ تقريبا للتعويضات التي طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول2001".

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إلى أنه من "المهم جدا أن نحصل على 3,5 مليار دولار والتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكّن أسر ضحايا الإرهاب من إسماع صوتها أمام القضاء الفدرالي الأمريكي" وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع فيها في أيدي طالبان، وفقا لما أوضح البيت الأبيض.

وأقر المسؤول بأن الوضع معقد من الناحية القانونية، مشيرا إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية لإجراء قد يستمر عدة أشهر.

وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهاية أبريل/نيسان الماضي 9,4 مليار دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.وهذا المبلغ الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس/ آب الماضي، يُحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.

وأوضح مسؤولو البيت الأبيض أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني تعود جزئيا إلى المساعدات الدولية التي تلقتها البلاد خصوصا من الولايات المتحدة.