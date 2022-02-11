إسرائيل تصدر تحذيرا لمواطنيها من السفر لأوكرانيا وتجنب"الاقتراب من النقاط الحساسة"

ودعت الخارجية والسفارة الإسرائيلية في كييف الإسرائيليين في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنيت.

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، اليوم الجمعة، تحذيرا لمواطنيها من السفر لأوكرانيا بسبب تفاقم الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وتجنب "الاقتراب من النقاط الحساسة"،ودعت "الخارجية والسفارة الإسرائيلية في كييف الإسرائيليين في أوكرانيا للتسجيل على رابط خاص على الإنترنيت" استعدادا لإجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين العاملين في اوكرانيا.

واشا البيان إلى أنه "بعد تدهور الوضع مع أوكرانيا، توصي وزارة الخارجية المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بإعادة التفكير في البقاء في البلاد وتجنب الاقتراب بأي حال من الأحوال من النقاط الساخنة"وتابع "وزارة الخارجية توصي المواطنين الإسرائيليين المقيمين في أوكرانيا بالتفكير في البقاء في البلاد، وعلى أي حال ،

على عكس الولايات المتحدة ودول غربية أخرى ، امتنعت وزارة الخارجية الإسرائيلية، لأسابيع عديدة عن إصدار تحذير بالسفر إلى أوكرانيا ولم تقم بإجلاء عائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين من البلاد.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، قد حذر مرة أخرى من "الخطر الحقيقي لنزاع مسلح جديد" في أوروبا ، خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية رومانية رئيسية للحلف" وحذر ستولتنبرغ من موقع ميخائيل كوغالنيسينو (جنوب شرقي البحر الأسود) ، في حين يتهم الغربيون موسكو بالتحضير للعدوان العسكري على أوكرانيا ، أن "عدد القوات الروسية يتزايد بينما تتناقص أوقات التحذير".