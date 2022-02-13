إدانة أميركية يابانية كورية جنوبية لاختبارات بيونغ يانغ الصاروخية

أكد الدبلوماسيون التزامهم نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها واستعدادهم استئناف المحادثات

اتفق وزراء خارجية اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة على موقف موحد بنشر بيان يدين كوريا الشمالية على خلفية إجرائها عدة اختبارات لصواريخ بالستية مؤخرًا، وسط دعوة بيونغ يانغ الى "وقف أنشطتها غير القانونية والانخراط بدل من ذلك في الحوار".

وبعد يوم من الاجتماعات في هونولولو، دان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والكوري الجنوبي تشانغ أوي يونغ والياباني هاياشي يوشيماسا عمليات إطلاق الصواريخ السبعة باعتبارها "مزعزعة للاستقرار"، وفق بيان مشترك. وجدد وزراء الخارجية الثلاثة موقفهم المنفتح تجاه بيونغ يانغ حيث قالوا إنه "لا نوايا معادية من قبلهم تجاه جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية وأكدوا أنهم ما زالوا منفتحين على ترتيب اجتماعات معها من دون شروط مسبقة".

من جانبه قال بلينكن في مؤتمر صحافي إن "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في مرحلة استفزاز... نواصل العمل لإيجاد طرق لمحاسبتها"، مشيرًا إلى آخر حزمة عقوبات فرضت على ثمانية أشخاص وكيانات مرتبطة بحكومة كوريا الشمالية.

وشدد الدبلوماسيون الثلاثة على التزامهم نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بأكملها واستعدادهم لاستئناف المحادثات مع بيونغ يانغ، التي رفضت الإستجابة لمساعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى التقارب على مدى العام الماضي.