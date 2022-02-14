اتفاق اسرائيلي كوري جنوبي لتسويق أنظمة قتالية لمنصات بحرية لزبائن في آسيا

الاتفاق ابرم بين شركة الصناعات الجوية مع شركة "أنظمة هانوي" الرائدة في كوريا الجنوبية

وقعت شركة الصناعات الجوية IAI و Hanwha Systems وهي احدى الشركات الأمنية الرائدة في كوريا الجنوبية على اتفاق لتسويق أنظمة قتالية لمنصات بحرية لزبائن في آسيا وفي أنحاء العالم، جاء هذا وفقا للنشر في "يسرائيل ديفنس".

المدير العام للصناعات الجوية بوعاز ليفي قال :"نحن فخورون بالتوقيع على اتفاقية مع شركة أنظمة هاناوا والتي تعتبر علامة فارقة تمثل علاقة تعاون وثقة للصناعات الجوية مع شركائنا في الصناعة الامنية الكورية".

وأضاف :"تسمح هذه الأنظمة للقوات البحرية للدفاع عن المياة الاقليمية لبلادها في أصعب الظروف. التجربة وخبرة هانافا ستشكل مضاعفة للقوة التي ستتيح انتاج حل شامل يتم تكييفه على النحو الأمثل للعملاء في أنحاء آسيا".

وقال المدير العام لشركة "أنظمة هانفا" ايوح سونغ تشول "نحن نوفر حلول دفاع بحرية ليس فقط لسلاح البحرية الكورية انما ايضا لزبائن دوليين إضافيين بينهم سلاح البحرية الفلبيني وغيرهم. انا اؤمن أن التعاون مع الصناعات الجوية سيساهم بتقوية القدرات البحرية لزبائننا في أنحاء العالم".