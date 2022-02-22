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الأمم المتحدة: روسيا والصين وصربيا تواصل تسليح المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما

i24NEWS - AFP

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استعراض عسكري للجنود العسكريين في ميانمار خلال حفل لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الاتحاد في البلاد في نايبيداو في 12 فبراير 2022.
STRINGER / AFPاستعراض عسكري للجنود العسكريين في ميانمار خلال حفل لإحياء الذكرى الخامسة والسبعين ليوم الاتحاد في البلاد في نايبيداو في 12 فبراير 2022.

روسيا والصين العضوان في مجلس الأمن الدولي تواصلان إضافة إلى صربيا تزويد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما

أعلن المقرر الأممي الخاص حول وضع حقوق الإنسان توم أندروز الثلاثاء إن روسيا والصين، العضوين في مجلس الأمن الدولي، تواصلان إضافة إلى صربيا تزويد المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما بأسلحة تستخدم ضد مدنيين منذ الانقلاب العام لماضي.

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وجاء في البيان إنه "رغم الأدلة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها المجموعة العسكرية والإفلات من العقاب منذ الانقلاب العام الماضي، يواصل العضوان في مجلس الأمن، روسيا والصين، تزويد المجموعة العسكرية في بورما بالعديد من الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة" مضيفا أنه "خلال الفترة نفسها، سمحت صربيا بتصدير صواريخ وأسلحة مدفعية للعسكر في بورما".

وأشار تقرير صدر في 30 آذار/مارس من العام الفائت، إلى أن حصيلة القتلى تجاوزت أكثر من 500 مدني، في بورما بعد الانقلاب، بينهم عدد كبير من الطلاب والصبيان، على أيدي قوات الأمن في بورما منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بالحكومة المدنية في 1 شباط/فبراير، بحسب ما أعلنت الثلاثاء "جمعية مساعدة السجناء السياسيين".

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين فرض عقوبات جديدة على بورما مع تعليق فوري لاتفاق تجاري إلى حين عودة حكومة "منتخبة ديمقراطيا" إلى السلطة.